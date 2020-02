Juventus-Brescia, squalifica con 'vista Inter' per Bonucci

JUVENTUS BRESCIA BONUCCI SQUALIFICA / Un cartellino giallo che pesa fino ad un certo punto per il difensore della Juventus Leonardo Bonucci che era diffidato e dunque sarà squalificato per la prossima giornata che vedrà i bianconeri affrontare la Spal fanalino di coda.

Assenza non da poco, ma che permette al centrale juventino di togliersi dalle spalle il peso della diffida in vista della gara successiva sicuramente più importante per la 'Vecchia Signora', ovvero il big match scudetto contro l'Inter in programma domenica 1° marzo. Tutte le news di calciomercato e non solo: Clicca Qui