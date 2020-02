Juventus-Brescia, colpo alla testa: infortunio e sostituzione per il portiere

JUVENTUS BRESCIA ALFONDO ANDRENACCI / Inizio col botto all'Allianz Stadium, è il caso di dirlo. Un Brescia in enorme difficoltà e con diversi assenti si presenta alla sfida con la Juventus senza il portiere titolare Joronen, affidando alla difesa dei pali ad uno sfortunatissimo Alfonso.

Dopo pochi minuti dal fischio iniziale, infatti, in uno scontro con il proprio compagno di squadral'estremo difensore della squadra ospite subisce un duro colpo alla testa dal quale si riprende dopo qualche minuto a terra. In seguito Alfonso si rende protagonista anche con una super parata, ma le sue condizioni sono precarie e per questo lo staff medico invita il tecnico Lopez a sostituirlo con il terzo portiereche al 9' fa il suo debutto in Serie A. Alfonso, nel frattempo, è stato trasportato in ospedale, a scopo precauzionale, per accertamenti.