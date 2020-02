Juventus-Brescia, accoglienza 'calda' dell'Allianz per Balotelli

JUVENTUS BRESCIA BALOTELLI / Prima assoluta all'Allianz Stadium per Mario Balotelli nel match odierno tra Juventus e Brescia. L'attaccante delle 'Rondinelle' guiderà la squadra di Diego Lopez in casa dei campioni d'Italia, con gli ospiti che si presentano in formazione super rimaneggiata viste le tante defezioni fisiche tra tutte quella del gioiellino Tonali.

Fischi assordanti alla lettura delle formazioni per Balotelli da parte dei tifosi bianconeri, con 'Super Mario' che soprattutto ai tempi della militanza all'aveva avuto più di qualche screzio con i sostenitori della 'Vecchia Signora'. Il numero 45 in questa stagione ha realizzato 5 reti e non va a segno dal 5 gennaio nella sfida persa con la Lazio. Tutte le news di calciomercato e non solo: Clicca Qui