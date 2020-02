Juventus-Brescia, Sarri conferma Ramsey: nuovo esame per il gallese

CALCIOMERCATO JUVENTUS BRESCIA RAMSEY / Maurizio Sarri concede un'altra chance ad Aaron Ramsey. Nonostante la deludente prestazione di San Siro in Coppa Italia contro il Milan, il gallese sarà nuovamente titolare quest'oggi nel match tra Juventus e Brescia.

Altro banco di prova importante per Ramsey, che finora non è riuscito ad ingranare alla sua prima stagione in Italia. Il classe 90' collezionerà l'ottava presenza da titolare complessiva ed è stato frenato anche dagli infortuni nella sua avventura in bianconero. Le corteggiatrici dalla Premier League non mancano per Ramsey, che questo pomeriggio si gioca un altro pezzettino della sua conferma a Torino nonostante la fiducia riposta in lui da Sarri e dalla dirigenza.