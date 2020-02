JUVENTUS PARATICI BRESCIA SARRI / La possibilità di arrivare a Pep Guardiola dopo la squalifica del City e i risultati non eccezionali di Maurizio Sarri hanno contribuito ad alimentare le voci di calciomercato sul futuro della panchina della Juventus. I bianconeri sono ancora in corsa su tre competizioni, ma l'ambiente e i tifosi stanno avanzando da tempo parecchie critiche al gioco del tecnico toscano.

Per parlare della situazione è intervenuto Fabio Paratici, Chief Football Officer della Juventus, a pochi minuti dalla sfida con il Brescia: "La pressione c'è e ce la mettiamoda soli, perché se sei un professionista di altissimo livello è giusto aspettarsi tanto da se stessi. La pressione c'è e ce la mettiamo per la società che rappresentiamo, ma quello che succede è tutto normale. Non si vincono i campionati a marzo o aprile". Ai microfoni di 'Sky Sport', Paratici ha poi parlato proprio di Sarri e del suo futuro: "Se è in discussione? Alla Juve siamo tutti in discussione. Per me è la decima stagione, vinciamo da otto anni consecutivamente, ma siamo stati in discussione tutti gli anni, nonostante i trofei".