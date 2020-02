CALCIOMERCATO REAL MADRID STERLING MANCHESTER CITY GUARDIOLA / La sanzione del'Uefa ai danni del Manchester City, che è stato escluso per le prossime due stagioni dalle coppe europee, è pronta a scombinare il calciomercato europeo. A partire dalla Juventus, che vede il sogno Guardiola più possibile che mai, fino al Real Madrid che ha già messo nel mirino il top player dei 'Citizens'.

Si tratta di Raheem, che già da tempo è nei pensieri della 'Casa Blanca', desiderosa di tornare subito a dominare in Europa.

Il nome principale da strappare al Manchester City e a Guardiola è proprio quello della stella inglese, che tempo fa disse di essere affascinato da un'esperienza all'estero. Mansour, senza la Champions, non potrà contare su circa 200 milioni di introiti per le prossime due stagioni e questo potrebbe costringerlo a lasciar andare qualche giocatore importante, che pesa sulle casse anche a livello di ingaggio. Il Real Madrid, come riporta 'The Sun', sente profumo di Sterling e in estate è pronto a lanciare l'all-in per il bomber inglese. Parliamo di una cifra astronomica di 180 milioni di sterline, poco più di 215 milioni di euro a cui si aggiunge lo stipendio, che verosimilmente sarebbe anche più alto rispetto ai circa 15 milioni percepiti attualmente. Un'operazione da brividi.