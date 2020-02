CALCIOMERCATO MILAN PIOLI IBRA / “Mister fidati di me”, parole e musica di Zlatan Ibrahimovic, riportate quest’oggi da Stefano Pioli durante la conferenza stampa. Il tecnico rossonero, come tutto il mondo Milan, resta aggrappato al campione svedese, che domani contro il Torino sarà ancora una volta schierato titolare, salvo clamorosi colpi di scena. Il Milan ha letteralmente svoltato da quando Ibra ha messo piede a Milanello e la sua ‘cura’ ha dato già i suoi frutti con Castillejo, diventato fondamentale nello scacchiere rossonero, ma soprattutto con Rebic. Il croato apparso inconsistente praticamente per metà stagione ha cambiato passo a gennaio, diventando il ‘nuovo’ Nocerino. Gol importanti che hanno portato punti pesanti e tante belle giocate ma il lavoro di Ibrahimovic non può finire qui. Crescita evidente anche per Calhanoglu che finalmente può esprimersi nel suo ruolo preferito, quello di 10 sotto la punta.

Pioli, futuro da conquistare

I fischi per il turco sono ormai un lontano ricordo. La speranza adesso è quella che sotto l'ala protettiva dello svedese possano emergere anche giovani come, finiti al momento in secondo piano. Molte delle fortune del Milan passano dunque dai piedi e soprattutto dal carattere di Zlatan Ibrahimovic.

Lo stesso Pioli è ‘aggrappato’ al centravanti ex Galaxy. Il tecnico italiano in conferenza si è detto ovviamente felice per le parole di Maldini nel post gara contro la Juventus. Pioli incassa così la fiducia della società ma allo stesso tempo è consapevole che solo il buon lavoro non può bastare; servono i risultati. Bisognerà dare tutto, avvicinandosi il più possibile alla zona Champions per sperare fino alla fine. Ibra lungo questo cammino sarà ovviamente determinante, Pioli ne è consapevole: anche il suo futuro passa dai piedi di Zlatan Ibrahimovic.