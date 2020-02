JUVENTUS BRESCIA FORMAZIONI UFFICIALI / Impegno sicuramente non proibitivo per la Juventus che in questa 24esima giornata di Serie A, in attesa dello scontro al vertice tra le rivali Lazio e Inter, decide di affrontare un Brescia inchiodato al penultimo posto con una formazione un po' a sorpresa. Oltre alla mancata convocazione di Cristiano Ronaldo annunciata alla vigilia, il tecnico Maurizio Sarri opta infatti per un'altra doppia esclusione eccellente lasciando inizialmente in panchina sia Pjanic che de Ligt.

Ecco quindi le formazioni ufficiali di Juventus-Brescia, fischio d'inizio alle ore 15.

JUVENTUS (4-3-1-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Rugani, Alex Sandro; Ramsey, Bentancur, Rabiot; Cuadrado, Dybala, Higuain. All.: Sarri.

BRESCIA (4-3-1-2): Alfonso; Sabelli, Mateju, Chancellor, Martella; Bisoli, Bjarnason, Dessena; Zmrhal; Ayè, Balotelli. All.: Lopez.

