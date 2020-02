Juventus, conferme dall'Inghilterra: lo United ha già scelto come sostituire Pogba

JUVENTUS POGBA MANCHESTER UNITED / Il ManchesterUnited ha voltato pagina e secondo quanto scrivono in Inghilterra hanno già iniziato a pianificare il futuro senza Paul Pogba. Al centro di numerose voci di calciomercato ormai da mesi, il centrocampista francese sarebbe stato di fatto messo in vendita, ma non in saldo. L'intenzione del club infatti è quella di massimizzare gli incassi derivanti dalle cessione dell'ex Juventus per reinvestire su due calciatori in rampa di lancio come Jack Grealish dell'Aston Villa e James Maddison del Leicester.

Due dei migliori talenti emergenti della Premier League.

Una buona notizia per la Juventus dunque che non ha mai perso le speranze di riportare Pogba a Torino. La concorrenza del Real Madrid resta da tenere in considerazione, ma intanto l'apertura dello United alla cessione è un primo passo molto importante.

