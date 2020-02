CALCIOMERCATO JUVENTUS SANCHO CHELSEA / Dopo la revoca della squalifica imposta dalla FIFA sul mercato, il Chelsea è pronto a ritagliarsi uno spazio importante in vista della prossima finestra estiva di calciomercato: la dirigenza dei 'Blues' ha annunciato nei giorni scorsi di aver già definito l'arrivo a Londra di Hakim Ziyech, talento classe 1993 protagonista delle ultime annati trionfati dell'Ajax.

Juventus, Chelsea scatenato: Abramovich prepara l'assalto a Sancho

Secondo quanto riportato da 'France Football' il Chelsea ha avviato i contatti con l'entourage di Jadon Sancho, ala inglese classe 2000 del Borussia Dortmund. La dirigenza dei 'Blues' vuole investire pesantemente nel prossimo mercato per rilanciare il proprio club ai vertici della Premier League e dell'Europa: Sancho è sotto contratto con il Dortmund fino al 2022 ma è disposto a tornare in Inghilterra dopo l'esperienza non andata a buon fine con il Manchester City. In corsa ci sarebbero anche altri club, tra cui Manchester United e Juventus, ma il Chelsea è pronto sin da subito ad affondare il colpo. Le cifre dell'operazione si aggirano sui 150 milioni di euro: si tratterebbe di una cessione record per il Dortmund, di gran lunga superiore a quella di Dembelè con il Barcellona.

