CALCIOMERCATO JUVENTUS POGBA MANCHESTER UNITED / Paul Pogba si avvicina a piccoli passi alla Juventus: nella prossima finestra estiva di mercato, potrebbe concretizzarsi davvero il ritorno in bianconero del centrocampista francese del Manchester United.

Il classe 1993, attualmente ai box per infortunio, è in rottura con i 'Red Devils' e vorrebbe rilancarsi in Italia, come confermato dal suo agente nei giorni scorsi. La Juventus è al lavoro per il grande colpo che andrebbe a rafforzare in maniera importante il centrocampo a disposizione di.Tutte le news di calciomercato e non solo: Clicca Qui

Calciomercato Juventus, assist da Manchester: c'è il via libera per Pogba

Dopo le parole di Raiola che hanno fatto parecchio rumore in Italia ma anche in Inghilterra, secondo quanto riportato dal 'Sunday Mirror' ora c'è da registrare un importante assist di mercato proprio del Manchester United: la dirigenza dei 'Red Devils' infatti ha deciso di vendere Pogba prima dell'inizio dell'Europeo. Il costo stabilito dell'operazine è di 100 milioni di euro, in modo da ricavare un importante budget di mercato da reinvestire subito in estate. Via libera dunque per la Juventus che ora è chiamata ad affondare il colpo e battere la concorrenza del Real Madrid.

