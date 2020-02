CALCIOMERCATO INTER VECINO / E' stato vicino all'addio a gennaio, per poi tornare nei ranghi contribuendo alla grande vittoria in rimonta del derby. Parliamo naturalmente di Matias Vecino, che stasera all'Olimpico è destinato a partire dal primo minuto nella sfida scudetto con la Lazio, a svantaggio di Eriksen. L'uruguaiano ha ritrovato un ruolo da protagonista nella squadra nerazzurra, tuttavia non si placano affatto le voci sul suo futuro.

L'ultima proviene dall'Inghilterra e dà per certa la sua partenza da Milano nel prossimo calciomercato estivo.

Stando alle indiscrezioni di 'Sport Express', il futuro di Vecino sarà sicuramente al Chelsea. Lampard lo stima ed i 'Blues' sono pronti ad accontentare l'Inter versando nelle casse interista 23 milioni di sterline, circa 27 milioni di euro.

