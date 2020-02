CALCIOMERCATO JUVENTUS RAIOLA POGBA GRAVENBERCH / Il grande sogno di mercato in vista della prossima sessione estiva di calciomercato in casa Juventus rimane Paul Pogba: il centrocampista francese del Manchester United ha aperto ad un ritorno in bianconero, con Paratici che nei prossimi mesi cercherà di capire quali sono i reali margini della trattativa da mettere in piedi con i 'Red Devils'.

A dirigere l'operazione c'è anche il super agente Mino che nei giorni scorsi si è espresso in maniera favorevole ad un ritorno a Torino del suo assistito . Tutte le news di calciomercato e non solo: Clicca Qui

LEGGI ANCHE >>> Juventus-Guardiola | Grandi novità dall'Inghilterra

Juventus, Pogba ma non solo: asse caldo con Raiola | Occhi sul gioiello dell'Ajax

Secondo quanto riportato da 'Tuttosport', Mino Raiola è destinato ancora una volta a recitare un ruolo da protagonista in vista della prossima finestra di mercato della Juventus dopo l'affare De Ligt concretizzatosi la scorsa estate. L'agente di Pogba dovrà avviare un'opera di mediazione con il Manchester United per cercare di abbassare le pretese economiche e forzare la mano verso una rottura definitiva. Ma non solo perché la Juventus avrebbe anche avviato i primi contatti per Ryan Gravenberch, centrocampista 17enne che ha già esordito con gol nella prima squadra dell'Ajax. Il colpo sarebbe in prosettiva con Raiola che vede di buon occhio l'approdo nelle giovanili bianconere.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, colpo in regia | Arriva dalla Premier

Juventus-Brescia, Ronaldo fuori: che polemiche | "Mancanza di rispetto"