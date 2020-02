CALCIOMERCATO INTER LAUTARO BARCELLONA GRIEZMANN / L'interesse deI Barcellona per Lautaro Martinez è ormai noto a tutti: il numero 10 dell'Inter è il prescelto dalla dirigenza blaugrana in vista della prossima estate per raccogliere l'eredità pesante di Luis Suarez al fianco di Lionel Messi. Proprio l'argentino ha fortemente sponsorizzato ai propri dirigenti il connazionale, autore di una stagione ad altissimo livello sia con la maglia nerazzurra che con quella dell'Albiceleste. Nella giornata di ieri è rimbalzata una clamorosa indiscrezione di mercato: l'Inter starebbe cercando di inserire Antoine Griezmann, come pedina di scambio, nella trattativa in ballo con il Barcellona.

Calciomercato Inter, dalla Spagna: il Barcellona dice sì al clamoroso scambio

Nonostante la clausola rescissoria da 111 milioni di euro presente nel contratto di Lautaro Martinez, il Barcellona vorrebbe sedersi al tavolo con l'Inter e trattare sul prezzo di cartellino. Possibile l'inserimento di alcune contropartite tecniche gradite a Conte e in favore del club nerazzurro. Secondo quanto riportato da 'Don Balon', la novità delle ultime ore è che il Barcellona avrebbe aperto allo scambio tra Lautaro e Griezmann: l'arrivo dell'attaccante francese dall'Atletico Madrid è stato molto chiacchierato sin dal suo arrivo e i risultati in campo non hanno rispettato le aspettative di inzio stagione. Il campione del mondo sembra non essersi addattato del tutto al gioco blaugrana così la dirigenza del Barcellona starebbe pensando seriamente di rinunciare a lui e girarlo all'Inter per arrivare a Lautaro Martinez.

