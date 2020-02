CALCIOMERCATO LAZIO INTER MILINKOVIC SAVIC / Questo pomeriggio l'Inter di Antonio Conte si giocherà una grande fetta delle proprie chance scudetto all'Olimpico di Roma contro la Lazio di Simone Inzaghi, nel big match della 24esima giornata di Serie A. La partita rappresenterà per la dirigenza nerazzurra anche una nuova possibilità per rivisionare da vicino Sergej Milinkovis-Savic, vecchio pallino di mercato di Beppe Marotta. Tutte le news di calciomercato e non solo: Clicca Qui!

Calciomercato Inter, Milinkovic-Savic osservato speciale: sfida alla Juventus

L'interesse di Marotta nei confronti del centrocampista serbo della Lazio risale a quando l'ad nerazzurro ricopriva ancora un ruolo nella dirigenza della Juventus. L'interesse ora potrebbe tornare di moda anche in vista della prossima estate, quando si parlerà del futuro del serbo e non si potrà non considerare la pista nerazzurra.

Il centrocampsta della Lazio è un vecchio pallino diche lo considera il profilo giusto per completare la mediana dopo l'arrivo a gennaio di Christianperò è un osso duro e si è spinto fino ad una valutazione di 100 milioni, respingendo nelle ultime sessioni di calciomercato anche l'assalto dall'estero di alcuni top club europei come il. Le cose potrebbero cambiare in vista della prossima estate, ma attenzione all'ennesima sfida che si potrebbe verificare sul mercato con la: ancheè un grande fan di Milinkovic-Savic e difficilmente lo mollerà.

Calciomercato Inter, Milinkovic-Savic osservato speciale: la strategia di Marotta

L'Inter potrebbe cercare di abbassare la richiesta economica di Lotito grazie all'inserimento nella trattativa di alcune contropartite tecniche. Il primo potrebbe essere Roberto Gagliardini che piace tanto ad Inzaghi ed andrebbe a colmare il vuoto lasciato da Savic all'interno del centrocampo della Lazio: attenzione anche a Stefano Sensi, con l'Inter che nei prossimi mesi dovrà prendere una decisione importante sul suo riscatto e sul suo futuro. Difficile l'opzione Vecino, da monitorare invece la pista Lazaro che potrebbe rafforzare le corsie esterne di Inzaghi dopo la sua esperienza in prestito al Newcastle in Premier League.

