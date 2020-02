CALCIOMERCATO JUVENTUS GUARDIOLA / L'estate prossima potrebbe davvero essere quella giusta per lo sbarco di Pep Guardiola in Italia, nello specifico alla Juventus. Il tecnico catalano può ora davvero lasciare il Manchester City dopo la durissima sanzione dell'UEFAche ha escluso il club inglese dalle prossime due edizioni di Champions League oltre ad avergli comminato una multa di 30 milioni di euro.

Secondo il 'Sun' di questa mattina il club presieduto da Andreaè intenzionato a intensificare i contatti con il 49enne di Santpedor, con l'obiettivo di convincerlo a scegliere il progetto dei bianconeri, che come noto lo inseguono ormai da un anno e mezzo.

Calciomercato Juventus, Guardiola più un big del City

Guardiola prenderebbe il posto di un Sarri sempre più 'corpo estraneo' all'ambiente Juve, un allenatore peraltro non scelto da Agnelli il quale invece ambisce da tempo proprio all'ex Barcellona, per fare quell'ulteriore salto di qualità a livello di 'riconoscibilità' sul piano internazionale in quanto (e non solo) a identità di gioco. La pesante sentenza UEFA si dice possa consentire ai giocatori dei 'Citizens' di liberarsi a costo zero: "In qualche modo la società potrebbe non aver rispettato i loro contratti, dando a loro la possibilità di liberarsi a zero o chiedere condizioni più vantaggiose. Possono affermare di aver avuto un peggioramento nei contratti e lasciare in forma gratuita", ha detto John Mehrzad, avvocato di diritto sportivo. Almeno un big del City potrebbe in tal caso 'seguire' Guardiola a Torino, magari Gundogan. Staremo a vedere.

