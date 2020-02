DIRETTA LAZIO INTER FORMAZIONI / E' tutto pronto allo Stadio Olimpico per la sfida scudetto Lazio-Inter. Distanti appena un punto dai nerazzurri, i padroni di casa cercheranno la vittoria per portare a termine l'operazione sorpasso e continuare a sognare. Senza l'infortunato Lulic, Simone Inzaghi avrà un problema in più da affrontare, visto che i nerazzurri recupereranno in attacco Lautaro Martinez, che ha scontato le due giornate di squalifica rimediate contro il Cagliari.

Rientro importante anche in difesa, dove Bastoni si rimetterà a disposizione di Conte, che non potrà invece contare su Sensi, fermato dall'ennesimo infortunio stagionale. Calciomercato.it seguirà la sfida dell'Olimpico in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI LAZIO-INTER

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Marusic, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Jony; Caicedo, Immobile. All. Inzaghi

INTER (3-5-2): Padelli; Godin, De Vrij, Skriniar; Candreva, Vecino, Brozovic, Barella, Young; Lukaku, Lautaro. All. Conte

CLASSIFICA SERIE A: Juventus 57 punti, Inter 54, Lazio 53, Atalanta 45, Roma 39, Verona 35, Parma 35, Napoli e Bologna 33, Cagliari 32, Milan 32, Sassuolo 29, Fiorentina 28, Torino 27, Udinese 26, Lecce 25, Sampdoria 23, Genoa 22, Brescia 16, Spal 15.