ATALANTA ROMA GOMEZ / Il Papu Gomez è il capitano dell'Atalanta, ormai diventata una grande del calcio italiano. Anche contro la Roma l'argentino è stato tra i protagonisti della vittoria dei bergamaschi e nel post gara a 'DAZN' ha dichiarato: "La nostra forza è voler fare di più, non ci accontentiamo: questo ci spinge a dare sempre il massimo.

L'idea è di entrare un'altra volt in Champions, è una competizione che ci piace, dà prestigio a noi e alla società".

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Atalanta, Gasperini rivela: "Via solo in un caso"

Sulla gara, Gomez dice: "Abbiamo battuto una squadra importante, abbiamo messo un bel mattone per la Champions. Le rimonte? E' un fatto mentale e poi siamo fisicamente bene: corriamo sino all'ultimo minuto. Uno dei nostri segreti è non mollare mai". Ma c'è anche qualche difetto in questa Atalanta: Dobbiamo migliorare per gestire il risultato quando andiamo in vantaggio".