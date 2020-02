DIRETTA CAGLIARI NAPOLI FORMAZIONI / Bello con le grandi e irriconoscibile con le piccole. Dopo la vittoria in casa dell'Inter nella semfinale di andata di Coppa Italia, la squadra di Gattuso dovrà decidere quale versione mettere in campo nel posticipo delle 18 della ventiquattresima giornata di Serie A. Cagliari-Napoli rappresenta una tappa fondamentale per mettere alla prova le ambizioni europee della squadra campana, che proverà a sfruttare anche le pesanti assenze di Nainggolan e Rog.

Reduci dalla sconfitta contro il Genoa, i sardi sono chiamati ad una reazione importante per non pregiudicare in maniera quasi totale l'ottima prima parte di stagione disputata. Calciomercato.it seguirà la sfida in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI CAGLIARI-NAPOLI

CAGLIARI (4-3-1-2): Cragno; Pisacane, Walukievicz, Klavan, Pellegrini; Nandez, Cigarini, Ionita; Pereiro; Joao Pedro, Simeone. All. Maran

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Hysaj; Fabian, Demme, Zielinski; Callejon, Mertens, Elmas. All. Gattuso



CLASSIFICA SERIE A: Juventus 57 punti, Inter 54, Lazio 53, Atalanta 45, Roma 39, Verona 35, Parma 35, Bologna 33, Cagliari 32, Milan 32, Napoli 30, Sassuolo 29, Fiorentina 28, Torino 27, Udinese 26, Lecce 25, Sampdoria 23, Genoa 22, Brescia 16, Spal 15.