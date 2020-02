CALCIOMERCATO ATALANTA GASPERINI ROMA / Poteva essere sulla panchina opposta questa sera Gian Piero Gasperini: in estate il tecnico dell'Atalanta è stato corteggiato dalla Roma prima della decisione di restare a Bergamo con Fonseca approdato nella Capitale. Una scelta al momento positiva guardando i risultati dei nerazzurri, saldamente al quarto posto in campionato e agli ottavi di finale di Champions League dove mercoledì affronteranno il Valencia.

Proprio della sua permanenza all'Atalanta ha parlato a 'Sky' Gian Piero Gasperini, spiegando la decisione di non andare alla Roma: "Qui a Bergamo sto veramente bene: l'unica possibilità per andarmene, era andare a giocare lo scudetto. Nelle squadre come la Roma, puoi giocare per la Champions un anno, l'anno dopo deve vincere".

L'allenatore dei bergamaschi ha anche spiegato la forza della sua squadra: "Non c'è solo una componente: sono quattro anni che giochiamo ad altissimi livelli, tre anni fa siamo arrivati quarti con 72 punti. Abbiamo cambiato molto ma siamo sempre lì: è la prima volta in carriera che sto giocando per il secondo anno di fila con la stessa squadra, eccezion fatta per Mancini. Penso che in Italia ci siano poche squadre che siano circondate da tanto entusiasmo e la società è organizzata bene".