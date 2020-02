DIRETTA SASSUOLO PARMA / Il programma della ventiquattresima giornata di Serie A prevede anche la partita del Mapei Stadium, Sassuolo-Parma. Dopo la sconfitta ricca di polemiche arbitrali contro la Lazio, i Ducali sperano di ritrovare la vittoria in casa dei neroverdi e di interrompere così una striscia di risultati utili che dura già da quattro partite. I padroni di casa, dal canto loro, in caso di successo oggi pomeriggio raggiungerebbero in classifica proprio gli avversari di oggi, che hanno sin qui collezionato 32 punti.

Calciomercato.it seguirà la sfida in tempo reale.

FORMAZIONI SASSUOLO-PARMA

Sassuolo: Consigli; Toljan, Romagna, Ferrari, Kyriakopoulos; Locatelli, Obiang, Djuricic; Berardi, Caputo, Boga.

Parma: Colombi; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Hernani, Brugman, Kurtic; Siligardi, Cornelius, Gervinho.



CLASSIFICA SERIE A: Juventus 57 punti, Inter 54, Lazio 53, Atalanta 45, Roma 39, Verona 35, Parma 35, Bologna 33, Cagliari 32, Milan 32, Napoli 30, Sassuolo 29, Fiorentina 28, Torino 27, Udinese 26, Lecce 25, Sampdoria 23, Genoa 22, Brescia 16, Spal 15