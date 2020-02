Calciomercato Spal, nuovo colpo in prospettiva

CALCIOMERCATO SPAL STEPHANSKI / Ennesimo colpo in prospettiva della Spal. Il club estense ha preso a titolo definitivo Adam Stephanski, mezz'ala offensiva classe 2003 di nazionalità polacca.

Proveniente dal, il ragazzo alto 187 cm unisce qualità a corsa rivelandosi molto utile anche sotto porta. Oggi è arrivato il transfer e già domani scenderà in campo. Per l'arrivo di Stephanski alla Spal - vedi foto in alto - è risultato fondamentale il lavoro di Ruggero, il responsabile del settore giovanile della società ferrarese.