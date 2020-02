ATALANTA ROMA FONSECA / Ancora un ko: non esce dal tunnel la Roma che contro l'Atalanta raccoglie la terza sconfitta consecutiva e vede allontanarsi il quarto posto. Nel dopo gara il tecnico giallorosso Paulo Fonseca commenta la sconfitta della sua squadra ai microfoni di 'DAZN': "In questo momento è importante lavorare sulla testa dei giocatori. Giocare qui non è facile, l'Atalanta è una squadra molto forte: oggi non abbiamo concesso molte occasioni, abbiamo fatto una buona partita dal punto di vista tattico e difensivo. Quando abbiamo preso gol la squadra ha avuto difficoltà, non posso dire nulla sull'atteggiamento dei calciatori".

CHAMPIONS - "Mancano 14 partite: è difficile ma ancora possibile e in questo campionato molte squadre possono perdere punti. Credo sia possibile".

PROBLEMA FISICO - "No, credo che sia un problema mentale non fisico: la squadra sta bene. Le ultime partite sono quelle in cui abbiamo corso di più, con più intensità: è un problema mentale, dobbiamo credere di poter tornare a fare bene. Difficile spiegare questi gol presi, siamo in un momento in cui basta un tiro per subire gol.

Con queste prestazioni sono fiducioso che presto torneremo alla vittoria: dobbiamo lavorare come fatto in questa settimana per vincere la prossima partita e cambiare il trend".

TATTICA - "Questa era una gara diversa rispetto alle altre. Con questo sistema possiamo continuare a giocare: certo stasera mancavano Cristante e Diawara, l'unica soluzione era Mancini".

OCCASIONI - Successivamente Fonseca ha parlato anche a 'Sky': "Nessuna delle due ne ha avute grandi. Non è facile giocare qui, abbiamo fatto bene difensivamente nel primo tempo e dopo nel secondo tempo la squadra ha accusato i due gol presi. In questa partita abbiamo fatto molte cose positive e questo mi lascia fiducioso per il futuro".

PREOCCUPATO - "Sono fiducioso: mancano 14 partite e credo che sia possibile arrivare in Champions. La squadra ha provato ad essere sempre corta, ma è cambiato il gioco con i due gol dell'Atalanta. Dopo è normale che la squadra possa essere più lunga ma difensivamente abbiamo controllato bene una squadra che crea tanto e oggi non lo ha fatto".

DIFESA A TRE - "Abbiamo già giocato, non c'era bisogno in questa gara ma possiamo farlo".