JUVENTUS BRESCIA RONALDO / L'esclusione di Cristiano Ronaldo dall'elenco dei convocati della Juventus per la sfida di domani in casa contro il Brescia fa discutere e non poteva essere altrimenti: nessun caso e niente infortunio per il portoghese ma una decisione concordata con Sarri e lo staff tecnico per riposarsi in vista di un tour de force che vedrà i bianconeri impegnati in campionato, coppa Italia e anche Champions League.

L'assenza di CR7 dalla lista dei calciatori che sarà disponibile per il Brescia ha acceso le polemiche: i tifosi non hanno preso bene la decisione didi escludere completamente il fuoriclasse, in molti avrebbero preferito vederlo quanto meno in panchina, anche perché la Juventus a partenon ha altri attaccanti disponibili in rosa. Il tecnico sul banco degli imputati ma anche Ronaldo non passa indenne questa decisione: c'è chi lo accusa di mancanza di rispetto per decidere quando e contro chi riposare.

Ecco alcuni tweet: