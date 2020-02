CALCIOMERCATO JUVENTUS PARATICI GUARDIOLA PSG MANCHESTER CITY/ Stando a quanto riportato da Luigi Guelpa su Twitter, giornalista professionista, arriverebbe una buona notizia per la Juventus in chiave Guardiola. Secondo la penna italiana infatti: "Guardiola-Psg è una strada impercorribile. Anche i fancesi rischiano l'estromissione europea per questioni legate al fair play finanziario".

Il PSG di Leonardo nelle ultime settimane infatti, è stato più volte accostato al nome di Guardiola, così come la Juventus che, in un caso di questo genere, potrebbe avere strada libera per l'ex allenatore di Barcellona e Bayern Monaco.