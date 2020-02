Calciomercato Juventus, colpo in regia | Arriva dalla Premier

CALCIOMERCATO JUVENTUS MANCHESTER CITY GUNDOGAN PJANIC/ Il terremoto portato dalla sanzione dell'UEFA nei confronti del Manchester City di Pep Guardiola sta accendendo il calciomercato in vista dell'estate, che si promette rovente. Oltre al nome del tecnico spagnolo, ripetutamente accostato alla Juventus di Andrea Agnelli, ci sarebbe un nuovo profilo che potrebbe entrare nelle mire dei bianconeri per i prossimi mesi. Per le ultime notizie sul calciomercato del campionato italiano di Serie A---> clicca qui!

Stiamo parlando di Ilkay Gundogan, centrocampista tedesco in forza ai Citizens.

Calciomercato Juventus, Gundogan per il centrocampo | I dettagli

Il classe 1990 potrebbe rappresentare il rinforzo che mancava in mediana, soprattutto dopo le ultime critiche nei confronti del centrocampo di Maurizio, sotto accusa.

In questa stagione Gundogan ha totalizzato 22 presenze in Premier League, con 2 reti ed un assist messi a segno. La sanzione che ha ufficializzato l'esclusione dalla Champions League per il City però, potrebbe aprire alla cessione anche dell'ex giocatore del Borussia Dortmund, il cui prezzo si aggirerebbe intorno ai 35 milioni di euro. Va inoltre analizzata la situazione di Miralem Pjanic, nel mirino del PSG di Leonardo. In tal caso Gundogan arriverebbe per prendere il suo posto, ma non è da escludere un arrivo nonostante la permanenza del bosniaco.