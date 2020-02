ATALANTA ROMA VOTI PRIMO TEMPO/Si va negli spogliatoi sullo 0-1 a Bergamo . Il primo tempo divertente e giocato per gran parte nella metà campo romanista, con l’Atalanta più grintosa e aggressiva. Gomes inventa e crea non poche difficoltà a tutta la difesa avversaria. La Roma cresce e finisce i primi quarantacinque minuti in attacco. Kluivert il più ispirato della squadra di Fonseca.

Dzeko sempre in pressione sui difensori bergamaschi ruba un pallone a Palomino e finalizza in rete con un tiro sul palo lontano.

TABELLINO

ATALANTA-ROMA: 0-1

ATALANTA(3-4-2-1): Gollini 6 ; Toloi 6, Palomino 4,5 , Djimsiti 6; Hateboer 5, de Roon 6 , Freuler 6, Gosens 6; Gomez 6, Ilicic 6; Zapata 5,5. A disp.: Sportiello, Rossi, Caldara, Czyborra, Tameze, Castagne, Malinovsky, Pasalic, Colley, Muriel All. Gasperini.

ROMA(4-1-4-1):Pau Lopez 6; Bruno Peres 5,5, Fazio5,5 , Smalling 6, Spinazzola 5,5; Mancini 5,5; Pellegrini 5,5, Perotti 6, Mkhitaryan 6, Kluivert 6; Dzeko 6,5. A disp.: Fuzato, Cardinali,Cetin, Ibanez, Santon, Juan Jesus, Kolarov, Villar del Fraile, Veretout, Kalinc, C. Perez, Under All. Fonseca.

Marcatori: 46’ Dzeko (R)

Arbitro: Orsato sez. di Schio

Ammoniti: 10’ Mancini (R), 27’ Mkhitaryan (R)

Espulsi: