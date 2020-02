JUVENTUS BRESCIA CONVOCATI / Grande sorpresa nell'elenco dei convocati della Juventus per la sfida contro il Brescia: Maurizio Sarri non avrà a disposizione Cristiano Ronaldo che non è stato inserito nella lista dei giocatori disponibili per la gara contro le Rondinelle.

Turno di riposo per il portoghese concordato cone lo staff tecnico in vista del prossimo tour de force che coincide con il ritorno della: per CR7 quella di domani sarà la prima partita che salterà all'Allianz Stadium non per infortunio. Rientra tra i convocati, invece, Giorgio: il difensore non può ancora scendere in campo ma sarà insieme alla squadra per tornare ad assaporare l'atmosfera di una una gara ufficiale dopo il grave infortunio che lo ha costretto a restare ai box dal mese di settembre.

LEGGI ANCHE >>> Juventus-Brescia, Sarri: "Gara difficile. Lazio-Inter? Non decisiva"

Ecco la lista completa: 1. Szczesny 2. De Sciglio 3. Chiellini 4. De Ligt 5. Pjanic 8. Ramsey 10. Dybala 12. Alex Sandro 13. Danilo 14. Matuidi 16. Cuadrado 19. Bonucci 21. Higuain 24. Rugani 25. Rabiot 30. Bentancur 31. Pinsoglio 35. Olivieri 42. Wesley 77. Buffon