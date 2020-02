CALCIOMERCATO JUVENTUS MANCHESTER CITY GUARDIOLA POCHETTINO / Il weekend del calcio è stato scosso dalla notizia arrivata venerdì sera: il Manchester City è stato escluso per due anni dalla Champions League per gravi violazione del Fair Play Finanziario.

Una decisione dell'Uefa contro la quale i Citizens hanno già preannunciato ricorso ma che non potrà - se confermata - non avere conseguenza anche per il futuro della squadra inglese: i migliori calciatori potrebbero decidere di guardarsi intorno per cercare altre squadre, allettati dalla possibilità di giocare la competizione più importante per club e soprattuttopotrebbe decidere di interrompere anzitempo la sua permanenza a Manchester.

Il manager spagnolo è accostato da tempo alla Juventus e in estate potrebbe davvero decidere di cambiare squadra con, oltre i bianconeri, anche il Paris Saint-Germain pronto ad approfittarne, senza dimenticare l'ipotesi di un possibile ritorno al Barcellona. E il Manchester City? I Citizens potrebbero ripartire da Pochetino: secondo quanto riferisce il 'Sun', infatti, l'allenatore argentino metterebbe in cima alle preferenze la formazione attualmente allenata da Guardiola rispetto al Manchester United, altra società a cui è stato accostato. L'ex Tottenham, il cui nome è stato fatto anche in ottica Juventus, non riterrebbe un ostacolo i due anni senza coppe e sarebbe pronto ad accettare l'eventuale offerta del City.

