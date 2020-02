BOLOGNA GENOA SQUALIFICA STURARO LAZIO / Niente Lazio per Stefano Sturaro. Nel corso del match odierno tra Genoa e Bologna, valevole per la 24a giornata di Serie A, il centrocapista dei liguri è stato ammonito al minuto 57 per un fallo su Svanberg.

Essendo già in diffida prima della partita, Sturaro salterà quindi il prossimo impegno contro la clicca qui per ulteriori aggiornamenti. Successivamente, anche, difensore bolognese, ha rimediato la squalifica in vista della trasferta contro l'per un giallo al 66'.

