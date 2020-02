BOLOGNA GENOA INFORTUNIO PANDEV / Genoa alle prese con i problemi fisici di Goran Pandev. Durante la gara odierna contro il Bologna, valevole per la 24a giornata di Serie A, l'esperto attaccante ha accusato un fastidio al ginocchio sinistro richiamando l'attenzione della panchina. Così, dopo aver provato per alcuni minuti a restare in campo, al 12' ha confermato di voler uscire facendo quindi spazio a Pinamonti: clicca qui per ulteriori aggiornamenti.

Restano quindi da valutare le sue condizioni in vista dei futuri impegni dei liguri, che la prossima settimana incontreranno la, gara che il macedone potrebbe saltare qualora non dovesse risolvere il problema al ginocchio. Intercettato a inizio secondo tempo dai giornalisti di 'Sky Sport', infine, Pandev ha spiegato di sentirsi meglio. Si attendono comunque novità dai controlli che farà nei prossimi giorni.

