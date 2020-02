CALCIOMERCATO CAGLIARI MARAN / Cinque sconfitte e quattro pareggi. Bottino da zona retrocessione per il Cagliari di Maran nelle ultime nove gare in campionato.

Interrogato sulla sua posizione in bilico, l'allenatore del club sardo ha parlato così nella conferenza pre: "Io in discussione? Mi sento sempre in discussione, anche quando vinco. Fa parte del nostro mestiere essere sempre sulla graticola. E allora lavoro sempre al massimo per cercare quello che ci serve: il risultato è la panacea di tutto".