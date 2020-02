LECCE SPAL DI BIAGIO / Debutto amaro per Di Biagio sulla panchina della Spal. Intervistato ai microfoni di 'Sky Sport', il neo allenatore della squadra emiliana ha commentato così il ko di Lecce: "I ragazzi non hanno messo solo voglia e determinazione. Abbiamo creato diverse occasioni pericolose e meritavamo di più. Dovevamo fare risultati ma purtroppo non ci siamo riusciti. Adesso bisogna insistere su quello che ho cercato di trasmettere in settimana. Come detto sicuramente meritavamo qualcosa in più, ma bisogna e insistere e non abbassare la guardia: la situazione è difficilissima, ma non molliamo e anche le altre squadre perderanno punti".

LEGGI ANCHE >>> Pagelle e tabellino di Lecce-Spal: Mancosu decisivo. Petagna, altra categoria

Lecce-Spal, Di Biagio sull'obiettivo salvezza nel post partita

Sui singoli, poi: "Valdifiori non giocava da tanto dal primo minuto.

La squadra deve capire di dover essere più incisiva negli ultimi trenta metri. Nel secondo tempo a parte il gol non ricordo tiri in porta del Lecce, ma questo non conta perché non siamo riusciti a fare risultato. Come trovare alternative a? Togliendonon abbiamo attaccanti a disposizione,è arrivato ed è ancora infortunato. Dovrò essere bravo io a mettere giocatori a supporto di Petagna ed assisterlo al meglio. Quota 38 per la salvezza? Non dobbiamo fare calcoli, solo cercari di vincere qualche partita e poi ne riparliamo. L'obiettivo è di iniziare a fare punti, non dobbiamo mollare fino alla fine. Non siamo inferiori alle squadre in lotta con noi per la salvezza".

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Juventus-Brescia, Sarri: "Gara difficile. Lazio-Inter? Non decisiva"

Lazio-Inter, Conte 'bacchetta' gli arbitri: "Mi auguro meno errori". E su Lautaro...