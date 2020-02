Serie A, Lecce-Spal 2-1: esordio amaro per Di Biagio, Liverani vola

LECCE SPAL MANCOSU SALVEZZA SERIE A / Il Lecce respira e fa suo lo scontro diretto per la salvezza. Dopo la grande vittoria in casa del Napoli e quella col Torino, i pugliesi concedono il bis in casa contro la Spal, ultima in classifica e concorrente diretta per la permanenza in Serie A. Per i giallorossi rappresenta di certo una delle vittorie più importanti in stagione, dal momento che il 2-1 conquistato oggi vale il balzo a quota 25 a pari punti con Fiorentina e Udinese, soprattutto a +6 sul Genoa terzultimo. Esordio amarissimo per Gigi Di Biagio, alla prima partita sulla panchina dei ferraresi, nonostante un buon primo tempo.

Il, però, lo chiude in vantaggio grazie al rigore di, assegnato per il fallo disu. In apertura di ripresa il pareggio di Petagna, che però non basta alla Spal:restituisce il vantaggio alla squadra di, che crea anche diverse occasioni per il 3-1 mentre gli ospiti faticano. Il Lecce vola, per gli estensi si fa sempre più dura.

CLASSIFICA SERIE A:Inter e Juventus 54 punti; Lazio 53; Atalanta 42; Roma 39; Verona 34; Bologna 33; Cagliari, Parma e Milan 32; Napoli 30; Sassuolo 29; Torino 27; Fiorentina, Udinese e Lecce 25; Sampdoria 23; Genoa 19; Brescia 16; Spal 15