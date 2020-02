BARCELLONA NAPOLI INFORTUNIO JORDI ALBA CHAMPIONS LEAGUE JUNIOR / Febbraio vuol dire Champions League. Le italiane sono pronte a tornare in campo, Juventus e Napoli rappresenteranno la Serie A negli ottavi di finale. I bianconeri saranno impegnati con il Lione, gli azzurri affronteranno il Barcellona il prossimo 25 febbraio. La squadra di Gattuso è ancora in cerca di un'identità, la sfida si presenta come proibitiva ma il momento dei blaugrana è decisamente complicato.

Soprattutto a livello di infortuni: oltre ai lungodegenti, infatti, si è fermato ancheIl terzino delha riportato un brutto infortunio muscolare all'adduttore della gamba sinistra durante la sfida con il. Dopo appena 20 minuti lo spagnolo è stato costretto a lasciare il campo addirittura in lacrime, sostituito da, che a questo punto si candida seriamente a una maglia da titolare nel match contro il. Perpiove sul bagnato, vista la reazione del giocatore, difficilmente l'infortunio di Jordi Alba sarà cosa da 10 giorni.