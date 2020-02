Cagliari-Napoli, i convocati di Gattuso: confermati quattro big out

CAGLIARI NAPOLI CONVOCATI GATTUSO / Archiviata la vittoria di 'San Siro' nell'andata della semifinale di Coppa Italia, il Napoli di Gennaro Gattuso si prepara per la difficile trasferta di Cagliari dove affronterà la squadra di Maran senza alcuni dei suoi migliori elementi.

Oltre alle assenze degli acciaccatiinfatti, va aggiunta la non convocazione di Allan preannunciata dal tecnico in conferenza stampa per lo scarso impegno del giocatore in allenamento. Ecco quindi l'elenco completo dei calciatori a disposizione per la gara di domani:

Karnezis, Meret, Ospina, Di Lorenzo, Ghoulam, Hysaj, Luperto, Maksimovic, Manolas, Mario Rui, Demme, Elmas, Fabian Ruiz, Lobotka, Zielinski, Callejon, Insigne, Llorente, Mertens, Politano.