Serie A, arbitri con il lutto al braccio

ARBITRI LUTTO AL BRACCIO SERIE A / Tragedia nel mondo del calcio. A soli 25 anni è scomparso Loris, giovane arbitro della CAI (Commissione Arbitri Interregionale) e allievo agente della Polizia di Stato. A renderlo noto è stata la stessa AIA (Associazione Italiana Arbitri) con un comunicato sul proprio sito ufficiale.

Loris è rimasto vittima di un incidente stradale sulla via che, stamattina alle 6, lo stava portando all'aeroporto da dove sarebbe decollato verso il luogo del match che avrebbe diretto.

"Non c’è altro da aggiungere, se non l’amarezza e il dolore di una giovane vita spezzata, mentre inseguiva un sogno", recita la nota dell'AIA che aggiunge: "Il Presidente dell'AIA Marcello Nicchi ed il Vice Narciso Pisacreta, insieme ai componenti del Comitato Nazionale, al Responsabile della CAI Andrea Gervasoni e alla Commissione ed agli arbitri CAI, anche a nome di tutti gli arbitri italiani, esprimono alla famiglia di Loris Azzaro ed ai colleghi di Aosta, profondo cordoglio e vicinanza". Per onorare la memoria del ragazzo 25enne "tutti gli arbitri di tutte le categorie, impiegati nel fine settimana, scenderanno in campo indossando il lutto al braccio, come segno di commosso cordoglio e fratellanza".