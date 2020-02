LAZIO INTER INZAGHI / Giorno di vigilia in casa Lazio che prepara la super sfida dell'Olimpico contro l'Inter in programma domani sera. Un match importantissimo tra due squadre in lotta al vertice, che il tecnico biancoceleste Simone Inzaghi in conferenza stampa senza tanti giri di parole definisce "da scudetto": "Sicuramente fa un grande effetto e la classifica sì, dice che è una partita scudetto - le parole dell'allenatore - Affronteremo un avversario forte e determinato, ma ci stiamo preparando nel migliore dei modi. La gara è importante ma non decisiva, ci saranno altre 14 partite e tanti punti in palio. Ma è certo che vincere ti darebbe una spinta in più. Siamo consapevoli di noi stessi, siamo qui perché ce lo meritiamo.

Non abbiamo l'ossessione scudetto, da quattro anni a questa parte il nostro obiettivo è un altro".

Inzaghi, quindi, risponde a chi parla di presunti favori arbitrali ricevuti e non solo: "La Lazio ed il suo allenatore non parlano più di arbitri. Siamo usciti dall'Europa League per un rigore sacrosanto non dato contro il Celtic, siamo usciti dalla Coppa Italia con altri errori arbitrali. Non torno su come non siamo andati in Champions due anni fa. Non recriminiamo, pensiamo alla gara di domani e basta. Vogliamo vendicarci per la gara di due anni fa. Juventus, Inter, Roma, Milan... Sulla carta dovrebbero tutte queste squadre davanti. Ma a volte i pronostici vengono ribaltati e siamo qui con grandissimo merito. Inter e Juventus sono state costruite diversamente ma noi con il lavoro e con i nostri tifosi stiamo facendo qualcosa di meraviglioso".