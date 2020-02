NAPOLI CAGLIARI GATTUSO / Alla lista degli assenti per infortunio che comprende nomi pesanti come Milik, Lozano e Koulibaly, si aggiunge un altro big come Allan escluso dalla trasferta di Cagliari ma non per problemi fisici.

Nella conferenza stampa alla vigilia della trasferta di, infatti, il tecnico Gennaro Gattuso ha annunciato che il centrocampista brasiliano non sarà della gara: "Nessuna polemica. Non si è allenato come voglio io e sta a casa, domani è un altro giorno e non si porta rancore. Quando torniamo dalla trasferta e prepariamo la partita col Brescia, se si allena come dico io sarà convocato, altrimenti resta a casa ancora". Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI