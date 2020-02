Inter, Viviano stop. L'annuncio dell'agente di Padelli

INTER VIVIANO AGENTE PADELLI / Va verso la risoluzione il rebus portieri in casa Inter. Col possibile ritorno di Samir Handanovic già nella sfida di campionato contro la Sampdoria in programma tra una settimana, la dirigenza nerazzurra avrebbe deciso di non procedere all'ingaggio dello svincolato Viviano rimasto in standby dopo i test sostenuti ad inizio settimana.

Una decisione confermata anche dall'agente dell'attuale portiere titolare interista in attesa di capitan Handanovic, quel Danielefinito al centro di alcune critiche dopo la nottata non positiva nel derby: "Era motivato, era sereno. Mi ha detto che spera in un pizzico di fortuna, perché contro la Lazio servirà anche quella… - racconta l'agente di Padelli a 'Cittaceleste.it' -. In realtà non credo che Viviano arriverà. Sentendo Marotta non credo arriverà".