JUVENTUS BRESCIA CONFERENZA STAMPA SARRI / La Juventus si rituffa nel campionato, con il match domenicale contro il Brescia. Bianconeri che devono reagire alla sconfitta con il Verona ed approfittare dello scontro diretto tra Lazio e Inter per riconquistare la vetta solitaria della classifica. Calciomercato.it ha seguito per voi i passaggi salienti della conferenza stampa della vigilia del tecnico Maurizio Sarri.

MOTIVAZIONI - "Dobbiamo trovare stimoli da questa situazione, giocarci il campionato fino alla fine. Si sapeva che sarebbe stato un campionato diverso".

LAZIO-INTER - "Non credo che sarà determinante, ma in questo momento dobbiamo pensare a noi, alla nostra partita e a fare più punti possibili. Il percorso è ancora lungo".

DIFESA - "Il problema della passività si risolve essendo più aggressivi, è la condizione fondamentale per ogni sistema difensivo. Ciò che ci succede è strano, ci capitano momenti isolati in cui bisogna alzare l'aggressività".

BERNARDESCHI - "Non è ancora in gruppo. Potrebbe rientrare la prossima settimana".

PRESTAZIONI - "A San Siro abbiamo fatto bene per 70 metri di campo, magari mancando in fase finalizzativa, ma l'uscita da dietro è stata di grande livello. Rispetto a Verona abbiamo fatto una prestazione migliore. Ciò che è successo al Bentegodi non dovrebbe succedere, alla Juve è tutto amplificato, ma succede.

I giocatori dovrebbero saperlo ed essere in grado di reggere queste pressioni".

MODULO - "A Milano abbiamo giocato senza trequartista per avere ampiezza sul campo, per la posizione di Hernandez".

KLOPP - "Ha detto di non seguire molto il calcio italiano, per questo non sa come mai non abbiamo dieci punti di vantaggio. E' molto simpatico, ma anche il Liverpool ha una grande rosa e si sta togliendo i panni della favorita..."

BRESCIA - "Squadra difficile da affrontare in trasferta. Nel girone di ritorno comunque partite semplici non esistono, in questa fase sono tutti sul pezzo e lottano per i loro obiettivi. Può capitare di giocare con squadre meno aggressive verso fine campionato, ma anche quello sta capitando sempre meno".

DYBALA - "E' arretrato anche troppo in campo, ma vista la partita ha fatto bene aiutandoci ad uscire dalla nostra trequarti. Certo questo ha fatto mancare supporto a Cristiano Ronaldo".

SQUALIFICA MANCHESTER CITY - "Se rimarrei in una squadra senza Champions? L'anno scorso ero al Chelsea e l'ho fatto volentieri. Non la ritengo una discriminante assoluta, ma sul Manchester City bisogna attendere altri gradi di giudizio. Un allenatore può andare anche oltre".

PJANIC - "Non so se possa dover riposare, non conosco le condizioni esatte di molti giocatori. C'è qualche situazione da valutare sicuramente. Di sicuro io l'ho visto in crescita, ora vediamo come sta".

BUFFON O SZCZESNY - "Anche questo dobbiamo valutarlo. Sapevamo comunque che Gigi sta bene, gioca su buoni livelli e non salta un allenamento. Quindi l'alternanza dei portieri non è affatto un problema".

INFORTUNI - "Non so se ci sono problemi muscolari per qualcuno, è tutto da valutare oggi".