CALCIOMERCATO INTER AUBAMEYANG / L'Inter sta lavorando al colpo Pierre-Emerick Aubameyang. Ulteriori conferme a queste voci circolate nelle ultime settimane arrivano anche dall'Inghilterra, dove il 'Daily Mirror' nella sua edizione online fa il punto della situazione sull'attaccante gabonese, che a giugno entrerà nel suo ultimo anno di contratto con l'Arsenal. E fino ad ora ogni proposta di rinnovo formulata dai 'Gunners' è stata prontamente respinta al mittente. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Aubameyang non è convinto di rimanere a Londra. O meglio, sogna di giocare la Champions e con l'Arsenal gli sta puntualmente sfuggendo. Il quarto posto, anche quest'anno, è lontanissimo (10 punti dal Chelsea quarto) e secondo il tabloid l'ipotesi di un addio a fine stagione prende quota.

Anche perché lo stesso club londinese, scrive il tabloid, vorrebbe evitare un nuovo 'caso Ramsey' e preferisce monetizzare subito la sua partenza. E qui si inserisce l'. La dirigenza nerazzurra lo aveva già valutato la scorsa estate quando sembrava complicarsi l'opzione, poi non ha mai smesso di seguirlo e anche in Inghilterra confermano come possa essere proprio Aubameyang il grande colpo estivo soprattutto in caso di partenza di Lautarocorteggiatissimo da Barcellona, Real e non solo. Il prezzo?scrivono Oltremanica. Ma con un solo anno di contratto residuo si può trattare.

