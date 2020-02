CALCIOMERCATO MILAN PIOLI / Il futuro di Stefano Pioli sulla panchina del Milan dipenderà da come si concluderà la stagione rossonera. Il Diavolo prova la rimonta in classifica, l'obiettivo minimo per l'allenatore è, come spiega 'Tuttosport', raggiungere il piazzamento Europa League. Milan attualmente a due punti dal sesto posto, c'è ancora la Coppa Italia inoltre in ballo con la semifinale di ritorno contro la Juventus.

La società ha ribadito, nell'ultimo periodo, la fiducia al tecnico, dopo le voci emerse sul possibile futuro allenatore. Il contratto di Pioli è fino al, ma l'allenatore sa benissimo che saranno i risultati da qui al termine dell'annata a decidere del suo destino.

