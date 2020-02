CALCIOMERCATO JUVENTUS RINNOVO BUFFON / Il matrimonio tra la Juventus e Buffon potrebbe prolungarsi per un'altra stagione. Secondo 'Tuttosport', è previsto per il mese prossimo, a marzo, l'incontro tra il portiere bianconero e il presidente Andrea Agnelli per parlare del futuro e trovare l'intesa per un altro anno, nonostante le 42 candeline dell'estremo difensore.

L'esperienza di Buffon sta risultando molto utile in questa stagione nello spogliatoio e le sue prestazioni autorizzano a immaginarlo competitivo almeno per altri dodici mesi.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, futuro Guardiola: la decisione dello spagnolo

Calciomercato Juventus, operazione Pogba: le cifre