CHAMPIONS LEAGUE KLOPP JUVENTUS / La prossima settimana la Champions League tornerà ad essere protagonista con i primi ottavi di finale in programma: una delle grandi favorite per la vittoria finale è il Liverpool di Jurgen Klopp, imbattibile in campionato e detentore della coppa dalle grandi orecchie. Il tecnico tedesco, in un'intervista rilasciata al 'The Guardian', ha dichiarato però di temere fortemente la Juventus di Maurizio Sarri. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Ecco le sue parole: ''La Juventus per me è la favorita per la Champions League.

Prima che iniziasse la stagione la mia favorita per vincere la Champions era la Juventus, ma ovviamente non guardo abbastanza calcio italiano perché non riesco a capire come non sia in testa alla classifica con 10 punti di vantaggio. Ha la rosa migliore che abbia mai visto in tutta la mia vita, con giocatori di qualità. E' una squadra pazzesca".

Le altre concorrenti: "Anche la rosa del Bayern Monaco è importante e, se stanno tutti bene, il PSG è altrettanto incredibile. E non puoi mai dimenticare Barcellona o Manchester City. Non ho idea invece su dove possiamo arrivare noi, ma al momento non c'è nemmeno bisogno di pensarci perché dobbiamo concentrarci esclusivamente sull'Atletico. Quello che so, però, è che lo scorso anno abbiamo dimostrato di poter battere i migliori''.

