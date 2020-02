CALCIOMERCATO JUVENTUS GUARDIOLA MANCHESTER CITY / La decisione dell'Uefa di squalificare il Manchester City per due anni dalle competizioni europee ha creato un forte scossone sul calciomercato internazionale. In particolare, la Juventus guarda alla possibilità di portare in panchina Guardiola per la prossima stagione.

I bianconeri, dopo averlo inseguito a lungo al termine della scorsa stagione prima di firmare con, potrebbero realizzare il proprio sogno. Ma per ora, il catalano non sembra intenzionato a lasciare l'Inghilterra: la 'Espn' riferisce infatti che, pur essendo preoccupato dai possibili addii di numerosi giocatori importanti a fine stagione, in assenza della partecipazione alle coppe europee, intenderebbe restare. La fonte citata dal network sostiene che Guardiola al momento sia calmo e attenda gli esiti del ricorso al Tas da parte del club.

