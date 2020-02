Calciomercato Juventus, operazione Pogba: le cifre

CALCIOMERCATO JUVENTUS POGBA MANCHESTER UNITED / Si riaccendono i riflettori sul ritorno di Pogba alla Juventus. Il centrocampista francese è ormai in rotta con il Manchester United e in estate molto probabilmente dirà addio ai Red Devils. 'Tuttosport', dopo le dichiarazioni di Raiola in merito, fa il punto della situazione. Gli inglesi non potranno pretendere i 150 milioni paventati un po' di tempo fa, alla luce anche del fatto che si parla di un giocatore in scadenza nel 2021 (l'opzione di prolungamento fino al 2022 non è stata ancora esercitata).

La cessione potrebbe avvenire per una cifra intorno ai. Dal punto di vista dell'ingaggio, si prevede un'intesa per far guadagnare a Pogba in bianconero circanetti a stagione. L'accordo potrebbe essere su base quadriennale, per un'investimento complessivo dunque di circadi euro.

