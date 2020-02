CALCIOMERCATO MILAN BONAVENTURA ROMA / Giacomo Bonaventura e il Milan potrebbero lasciarsi a fine anno: il contratto del centrocampista rossonero è in scadenza tra quattro mesi e al momento non c'è da registrare nessuna trattativa tra il suo entourage e la dirigenza. A confermarlo è stato lo stesso Raiola nel post partita di Milan-Juventus: ''Jack sta vivendo un momento difficile ma la qualità non si discute. Può darsi che nel Milan ci sia qualcuno che vuole il rinnovo e altri che non lo vogliono.

Secondo quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport', Bonaventura però potrebbe rimanere in Serie A. La pista più calda al momento è quella della Roma: attraverso alcuni compagni di nazionale, il rossonero avrebbe fatto sapere che quella giallorossa sarebbe una destinazione gradita.

