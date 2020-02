NAPOLI DE LAURENTIIS ARBITRI VAR / Aurelio De Laurentiis si scaglia contro il mondo arbitrale dopo gli ultimi episodi che hanno penalizzato il suo Napoli. Il numero uno azzurro ha parlato così ai microfoni del 'Corriere dello Sport': ''Il Challenge? È una misura doverosa, forse addirittura tardiva. Per me possono bastare due fiches, una per tempo, spendibili dagli allenatori. I quali hanno diritto di chiedere la verifica dei casi più dubbi e anche di recarsi al monitor insieme agli arbitri e pretendere una spiegazione della decisione presa. È un diritto sacrosanto". Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Gli errori in campo: "Se l’arbitro, per incapacità o per altezzosità, non lo adopera, si macchia di un delitto sportivo, perché compromette un risultato calcistico.

Ma il calcio non è solo un gioco. È anche un’industria che produce risultati economici molto significativi per l’intera filiera dello sport. L'arbitro deve essere il simbolo dell'equidistanza, dell'efficienza e della credibilità".

La possibilità di chiedere i danni agli arbitri: ''Perché no? Chi sbaglia paga, e il calcio non fa differenza. Il Napoli quest'anno si è visto negare moltissimi rigori. Non lo dico solo io, ma lo riconoscono tutti i media. Se questi torti a catena sviluppassero un danno da 200 milioni, chi li ripagherebbe??

