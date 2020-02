CALCIOMERCATO JUVENTUS MATUIDI DE LIGT RAIOLA / Dopo l'annuncio su Pogba, destinato a far sognare i tifosi bianconeri, Mino Raiola ai microfoni di 'Tuttosport' fa il punto anche su Matthijs de Ligt e Blaise Matuidi, gli altri suoi due assistiti che vestono la maglia della Juventus. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Sul difensore olandese: ''Fin qui è un ottimo bilancio. Praticamente tutto è andato come esattamente volevamo noi, come speravamo.

L'unica cosa che non è andata così bene è che non si doveva fare male Chiellini. Avendo questo grande professionista accanto, Matthjis poteva imparare di più e l'inserimento poteva essere più graduale".

Il futuro di Matuidi: "La situazione è semplice: c'è gia una opzione in essere per la Juve. Unilaterale? Sì, se vogliono lo tengono, se no no. Ma è già sicuro: Matuidi resterà alla Juventus".

